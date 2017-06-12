加拿大利率：央行官员暗示可能加息，加元应声跳涨

路透温尼伯6月12日 - 加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)周一称，央行将评估在经济持续增长的情况下，是否还需要将利率保持在接近纪录低位。该讲话令外界产生了该央行可能会比预期更早加息的预期并提振了加元。

加拿大央行基调的转变，推动了加元兑美元升至4月18日以来最强水平。

在该央行对经济的最乐观评价中，威尔金斯表示，第一季的经济增长让人印象非常深刻，增长范围扩大的迹象也令人鼓舞。

“随着经济继续增长，而且理想地进一步扩大，央行管理委员会将评估当前所有重要的货币刺激措施是否依然需要，”威尔金斯向商界人士表示。

威尔金斯称，加拿大已基本上针对油价 下跌作出了调整。油价下跌促使该央行在2015年两度降息，以刺激一度下滑的经济。

CIBC Capital Markets的资深分析师Royce Mendes称，这是加拿大央行首次承认接下来的政策动作可能是加息。

加拿大央行将在7月12日做出下一次的利率决策。虽然许多分析师原已预期，央行将在2018年开始加息，威尔金斯讲话后，市场认为今年底前加息的机率为52%。

满地可银行资本市场的资深分析师Benjamin Reitzes称，“加拿大央行看似要做出改变。”

“若未来几个月情况良好，加息很可能比大家预期的提前到来。”

威尔金斯承认，美国的税收和贸易政策仍是加拿大央行的前景展望中的一大不确定性，在没有获得更多信息前，难以估量其影响。