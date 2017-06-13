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债券 | 2017年 6月 13日 星期二 23:00 BJT

加拿大经济：2015年降息目标基本达成，经济正累积动能-央行总裁波洛兹

路透渥太华6月13日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，2015年降息目标已基本达成，经济正累积动能。这是数日来，第二位央行高级官员为最终升息铺路。

波洛兹周二在接受CBC Radio访问时表示，经济在遭受低油价冲击后复苏，复苏范围正日益扩大。

“这表明，2015年降息的目标已基本达成，”波洛兹称，“这让我们感到宽慰，也让我们倍受鼓舞。”

本周，加拿大央行官员的讲话基调发生改变，促使交易商增加对今年升息的押注，市场目前预计12月前升息的几率为72.9%。

不过，波洛兹指出，出口改善是经济复苏中缺失的部分，他表示，加国企业面临竞争性挑战。

企业投资是复苏进程中缺失的另一部分，他表示，尽管有迹象显示，企业投资开始反弹，但仍然迟滞。

“还不是庆祝的时候，”波洛兹说。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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