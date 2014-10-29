加拿大经济：加拿大央行总裁对美国结束宽松政策表示欢迎

“出口销售最重要的因素是美国经济复苏--美国对我们的产品和服务有需求--我们认为这一推动力将出现。如果加元汇率比去年略低一点，将提高利润率，”他称。

不过波洛兹警告称，全球油价下跌可能令明年增长放缓，影响就业岗位增加。他表示，央行假设2015年原油价格为每桶85美元，正以此为基础进行分析。

“我们目前估计，它对加拿大的净效应，是可能令2015年国内生产总值(GDP)增长抹去0.25个百分点，这足以让我思考这一问题并感到担忧，”他称。

“当我们预计经济增长率介于2-2.5%时，我们是需要经济增长超过2%，来帮助填补产出缺口，以及创造...就业，这样看来0.25个百分点的增幅事关重大。”

波洛兹在声明中称，只有经济承受压力，而传统货币政策受限时，才会使用前瞻性指引。

“其他情况下，我们将让市场发挥作用，根据每天的新消息确定新的价格，央行不会给出明确的利率指导，但会通过让市场更加了解我们的通胀前景以及面临的风险因素给予支持，”他称。