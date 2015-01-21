更新版1-加拿大央行：因油价下滑意外降息，必要时准备进一步放松

波洛兹表示，在把这次降息因素纳入考虑之前，央行曾预计加拿大经济的过剩产能将在2017年后期用尽。这比10月的预期又晚了至少一年，央行对此无法接受。

波洛兹称，他均衡考虑了降息的必要性和降息会刺激举债的担忧。降息可能鼓励人们举债，从而刺激加拿大楼市繁荣，增加本已高企的家庭债务负担。

他表示，“虽然降息的确会刺激借贷，加剧家庭债务失衡，但更重要的影响将是通过缓冲油价下跌造成的收入和就业下降，可以缓解这些失衡。”

“楼市软着落仍是最有可能的情况，”但央行并称，楼市突发的修正可能对经济和通胀产生非常重大的负面影响。

油价下跌对整体通胀的影响将非常大，央行预计2015年大部分时间通胀率将低于1-3%的目标区间，第二季可能更低至0.3%。

满地可银行资本市场的资深分析师Sal Guatieri表示，“显然央行更为担心经济以及无法实现其通胀目标，而不是家庭财务失衡以及部分地区的楼市出现价格过高的情况。”

央行最新的预测是以每桶60美元的油价为基础，这远高于当前每桶48美元左右的价格。央行表示，油价若只比60美元低10%，即每桶54美元，通胀率则会又下降0.3个百分点。

加拿大央行称，“油价目前较低，但我们认为中期会高过（每桶60美元）。”

央行并承认，低于预期的油价可能导致通胀率短暂转负，但波洛兹明确表示，他不认为这就是通缩，因其并非表明物价全面下滑。(完)