加拿大经济：央行高级副总裁称经济仍低于潜在水准

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
路透渥太华2月10日 - 加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins周二表示，加拿大经济仍低于潜在水准，她指出劳动力市场疲软，而且近期油价大跌带来“挫折”。
这是加拿大央行上月意外降息后，央行官员最先做出的评论之一，Wilkins列出了央行意外降息的原因，重申央行认为若不采取行动，那么填补产出缺口的时间将过长。
“加拿大经济无疑有增长空间，”Wilkins在演说中称。
鉴于美国经济走强、加元贬值以及货币政策宽松，Wilkins表示相信加拿大经济处于复苏轨道之上。
Wilkins称，如果潜在产出增长低于预期，央行具有令通胀回到目标水平的工具，但她没有说明短期内利率走势如何。
加拿大央行1月降息至0.75%，市场预计该央行下个月再次降息25个基点的机率超过60%。
“总体来说该讲话相当温和，但并未暗示将来是否会降息，”CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld表示。
加元在Wilkins讲话后走软。
Wilkins说，油价下滑将影响加拿大经济。石油是加拿大的主要出口商品。她表示，石油收入减少的程度将很大，且已经在减少。加拿大央行预计2015年油气行业资本投资将减少约30%。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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