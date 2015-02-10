加拿大经济：央行高级副总裁称经济仍低于潜在水准

路透渥太华2月10日 - 加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins周二表示，加拿大经济仍低于潜在水准，她指出劳动力市场疲软，而且近期油价大跌带来“挫折”。

这是加拿大央行上月意外降息后，央行官员最先做出的评论之一，Wilkins列出了央行意外降息的原因，重申央行认为若不采取行动，那么填补产出缺口的时间将过长。

“加拿大经济无疑有增长空间，”Wilkins在演说中称。

鉴于美国经济走强、加元贬值以及货币政策宽松，Wilkins表示相信加拿大经济处于复苏轨道之上。

Wilkins称，如果潜在产出增长低于预期，央行具有令通胀回到目标水平的工具，但她没有说明短期内利率走势如何。

加拿大央行1月降息至0.75%，市场预计该央行下个月再次降息25个基点的机率超过60%。

“总体来说该讲话相当温和，但并未暗示将来是否会降息，”CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld表示。

加元在Wilkins讲话后走软。

Wilkins说，油价下滑将影响加拿大经济。石油是加拿大的主要出口商品。她表示，石油收入减少的程度将很大，且已经在减少。加拿大央行预计2015年油气行业资本投资将减少约30%。(完)