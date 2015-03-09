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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 10:28 BJT

《焦点》加拿大央行不按牌理出牌，市场观察人士只能雾里看花

有迹象显示，投资者对1月的降息行动感到困惑，加拿大央行并未对此无动于衷。

例如，加拿大央行周三就发表了一个言简意赅的政策声明。

Gluskin Sheff + Associates首席经济学家David Rosenberg称，周三的声明以及波洛兹2月末发表的言论有助于恢复市场可以关注的参照物。

他表示，加拿大央行非常明确地指出，若今年上半年经济增长达到或超过1.5%，就不会进一步降息；这是基于假设布兰特原油在每桶60美元。

“加拿大央行的态度和透明度真地令我感到非常振奋。我感到我们真地可以找到投资参照物了。”

但分析师和市场仍不会忘记1月意外降息造成的波动，以及未来更多出人意料行动的风险 。(完) (翻译 戴素萍/张若琪/张荻； 审校 李爽/王颖/王丽鑫)
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