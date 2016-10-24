加拿大央行：总裁波洛兹称，降息将使央行更接近使用非常规工具

路透渥太华10月24日 - 加拿大央行总裁波洛兹周一表示，央行若进一步放宽政策，将离采取非常规货币政策更近一步，而且是否降息不是一个能轻易做出的决定。

“我们必须权衡等待更长时间的风险，与更早采取行动的成本，”波洛兹在接受议员质询时说道。

“若我们要进一步放松政策，我们将非常接近使用非常规工具，因此这当然不是我们可以轻易做出的决定。”

波洛兹的言论助力加元兑美元上涨，因这压制了市场关于加拿大央行进一步降息的臆测。

波洛兹指出，经济双速增长，部分地区在因应油价冲击，这种情况难以让那些经济增速正在提高的地区加速成长。

波洛兹还表示，鉴于油价下滑对加拿大的负面影响，在三年或更长时间内，加拿大经济表现将与美国背道而驰，“...货币政策也将出现分化。”(完)