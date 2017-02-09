加拿大利率：目前足够低，可以刺激经济成长--央行副总裁

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透安大略省伦敦市2月9日 - 加拿大央行副总裁Lawrence Schembri周四表示，加拿大官方利率目前足够低，可以刺激经济成长，并到2018年中期消除产出缺口。
Schembri在一所大学就通胀举措发表演讲后对听众表示，央行决策者在设定利率水准时达成一致意见的过程“相对简单”，暗示央行内部对于维持利率不变几乎没有争议。
Schembri在问答环节表示，“我们认为当前的利率水平具有足够的刺激力度...消除产出缺口，并到2018年中期实现通胀目标。”
Schembri并称，“鉴于我们看到大量的同样信息，达成一致相对比较简单。”(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。