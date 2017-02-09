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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 07:46 BJT

加拿大利率：目前足够低，可以刺激经济成长--央行副总裁

路透安大略省伦敦市2月9日 - 加拿大央行副总裁Lawrence Schembri周四表示，加拿大官方利率目前足够低，可以刺激经济成长，并到2018年中期消除产出缺口。

Schembri在一所大学就通胀举措发表演讲后对听众表示，央行决策者在设定利率水准时达成一致意见的过程“相对简单”，暗示央行内部对于维持利率不变几乎没有争议。

Schembri在问答环节表示，“我们认为当前的利率水平具有足够的刺激力度...消除产出缺口，并到2018年中期实现通胀目标。”

Schembri并称，“鉴于我们看到大量的同样信息，达成一致相对比较简单。”(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
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