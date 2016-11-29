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债券 | 2016年 11月 29日 星期二 08:34 BJT

加拿大央行：只有在通胀预期严重受影响时，才会采取刺激行动--总裁

加拿大央行2015年降息两次，因应油价下滑。油价下挫导致加拿大经济陷入短暂衰退。

加拿大央行自2015年7月以来一直维持利率在0.5%不变，但波洛兹在10月政策会议后称决策者曾考虑再次降息，扰动市场。

被问及是否要在经济非常疲弱时，加拿大央行采取考虑额外货币政策举措时，波洛兹称，政策框架由通胀前景决定。

加拿大央行目前预计，2018年中期通胀将持续达到2%的目标水准。

“如果这种前景严重受影响，比如我们受到的油价冲击，(才会采取刺激行动)，”波洛兹称。

外界普遍预期，加拿大央行下周会议将维持利率不变。不过一些分析师称，市场对于加拿大央行进一步降息的前景过于掉以轻心。 (完)

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