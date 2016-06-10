加拿大央行警告多伦多和温哥华楼市过热 称房价快速上涨难持续

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透渥太华6月9日 - 加拿大央行周四称，多伦多和温哥华住房价格快速上涨不大可能持续，下跌的可能性在上升，对楼市提出更为直接的警告。
在其他石油相关地区放缓的时候，这两个城市房价却仍加速上涨，令人担心出现泡沫。
该行称，过去一年的涨势说明，支撑房价的部分因素是对房价将继续上涨的预期。
该行还对单纯投资性购房人发出信号，称基本面不太可能支持房价继续强劲上涨。
“这暗示有意购屋者及其银行在考量交易时，不应以近期房地产价格的表现推断未来行情。”加拿大央行总裁波洛兹称。“的确，尽管很难量化，但这些市场价格下跌的可能正在升高。”
这是加拿大央行金融体系发展检视半年报告的一部分，报告发现，家庭愈来愈难以招架冲击。但随着经济前景改善，加拿大金融体系整体风险程度大致维持在此前六个月的水准。
经济分析师说，这份报告不太可能对货币政策有太大影响。加拿大央行去年两度降息后，2017年多数时间料按兵不动。
CIBC Capital Markets分析师Royce Mendes表示，只有在极端的情况下，加拿大央行才可能藉升息来给楼市降温。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/李爽)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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