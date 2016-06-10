加拿大央行警告多伦多和温哥华楼市过热 称房价快速上涨难持续

路透渥太华6月9日 - 加拿大央行周四称，多伦多和温哥华住房价格快速上涨不大可能持续，下跌的可能性在上升，对楼市提出更为直接的警告。

在其他石油相关地区放缓的时候，这两个城市房价却仍加速上涨，令人担心出现泡沫。

该行称，过去一年的涨势说明，支撑房价的部分因素是对房价将继续上涨的预期。

该行还对单纯投资性购房人发出信号，称基本面不太可能支持房价继续强劲上涨。

“这暗示有意购屋者及其银行在考量交易时，不应以近期房地产价格的表现推断未来行情。”加拿大央行总裁波洛兹称。“的确，尽管很难量化，但这些市场价格下跌的可能正在升高。”

这是加拿大央行金融体系发展检视半年报告的一部分，报告发现，家庭愈来愈难以招架冲击。但随着经济前景改善，加拿大金融体系整体风险程度大致维持在此前六个月的水准。

经济分析师说，这份报告不太可能对货币政策有太大影响。加拿大央行去年两度降息后，2017年多数时间料按兵不动。

CIBC Capital Markets分析师Royce Mendes表示，只有在极端的情况下，加拿大央行才可能藉升息来给楼市降温。(完)