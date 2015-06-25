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中国财经 | 2015年 6月 25日 星期四 10:59 BJT

加拿大称中国批准从该国BC省进口蓝莓

路透马尼托巴省温尼伯6月24日 - 加拿大两名部长周四发表联合声明称，中国将允许从该国西部不列颠哥伦比亚省（BC）进口蓝莓。

加拿大农业部长Gerry Ritz与外贸部长Ed Fast表示，中国检验机构今年夏天将访问加拿大，之后首批蓝莓将会运往中国。他们表示，中国蓝莓市场最终可能达到每年6,500万加元(5,243万美元)。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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