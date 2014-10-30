多伦多教育局取消与孔子学院合作

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
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路透多伦多10月29日（记者 Andrea Hopkins） - 加拿大多伦多教育局（TDSB）周三决定取消与孔子学院的合作计划，此举可能惹怒中国。
鉴于学生家长、教师及学生的抗议，多伦多教育局的理事们取消了与孔子学院的合作。
此前已有加拿大及美国的一些大学取消了与孔子学院的合作。
“显然，我觉得这样的合作与TDSB及社区价值观不一致，”多伦多教育局理事Pamela Gough在投票表决前的电子邮件中称。
“我的担心是，孔子学院是由中国共产党直接控制的，有确凿证据表明中共通过其施加影响力，譬如限制在中国招聘的老师的言论自由。”
此事可能导致加拿大同中国的关系更为紧张。预计加拿大总理哈珀将于下周访问中国。
路透未能立即联系到哈珀办公室发表评论。中国驻加拿大使馆没有回复路透寻求置评的请求。
在芝加哥大学宣布停办该校孔子学院后，中国外交部发言人华春莹曾回应称，孔子学院是根据美方自愿申请提供教师教材等支持和帮助，从来没有强加于人，也不可能对大学的学术自由、诚信构成威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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