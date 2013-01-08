中加贸易: 加拿大将继续对中国热轧碳钢板征收反倾销关税

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透渥太华1月8日 - 加拿大政府周二表示,将维持对进口自中国的热轧碳钢板征收反倾销关税,因为廉价进口品或将损及加拿大企业.
加拿大国际贸易法庭(Canadian International Trade Tribunal,CITT)最初在1997年决定开征此项关税,并在2003年和2008年两度延长.CITT表示,其是在经过评估后作出的决定.
"法庭认为,中国热轧碳钢板倾销可能导致损害.加拿大边境服务局因此将继续对这些产品征收反倾销关税,"CITT在声明中称.
CITT定于1月23日公布作出上述决定的理由.(完) (编译 王兴亚; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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