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时事要闻 | 2016年 9月 23日 星期五 09:43 BJT

中加将开启自由贸易谈判 并探讨引渡中国逃亡人员回国协议

路透渥太华9月22日 - 中国和加拿大周四称，将启动有关自由贸易协议的探索性谈判，并探讨引渡中国在加拿大逃亡人员回国的协议，同时宣布对中国出口牛肉和菜籽油的协议。

中国国务院总理李克强和加拿大总理特鲁多对记者称，他们希望改善两国关系，贸易和引渡协议谈判是其中的一部分。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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