加拿大总理哈珀展开压力重重的访华之行

路透中国杭州11月6日（记者 Andrea Hopkins） - 加拿大总理哈珀周四抵达中国进行访问，他面临着在不激起选民反对和不在党内引起不满的情况下改善中加经济关系的棘手任务。

面对支持率低、内阁在对华政策上存在分歧以及公众反对与中国建立更密切关系等困扰，哈珀需要取得一些显而易见的胜利，譬如让涉嫌窃取中国情报资料的加拿大夫妇获释，来让此行算得上是一次成功的访问。

哈珀能否实现这样的目标取决于中国方面。加方指责中国从事网络攻击活动，并认为中方的投资方式让人不受欢迎，这令中方感到不满。

对于哈珀而言，此行利害关系重大。哈珀上次访问中国是在2012年2月，那是一次成功的访问，当时加方承诺会尽全力满足中国对石油的需求。

“中国对加拿大而言代表着巨大的机遇，”哈珀上周称。他还表示希望帮助本国商界“真正抓住中国庞大、多样且活力十足的经济提供的机会”。

哈珀此行的敏感性从谨慎的访问行程安排可见一斑。

哈珀此次访华之行为期5天，先是在杭州进行为期两天的商务访问，然后将前往北京。这与进行国事访问通常会受到隆重欢迎的情况大相径庭。

布鲁克大学教授、加拿大前外交官Charles Burton称，此行对哈珀而言可能是“弊大于利”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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