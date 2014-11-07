加拿大总理哈珀展开压力重重的访华之行

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透中国杭州11月6日 - 加拿大总理哈珀周四抵达中国进行访问，他面临着在不激起选民反对和不在党内引起不满的情况下改善中加经济关系的棘手任务。
面对支持率低、内阁在对华政策上存在分歧以及公众反对与中国建立更密切关系等困扰，哈珀需要取得一些显而易见的胜利，譬如让涉嫌窃取中国情报资料的加拿大夫妇获释，来让此行算得上是一次成功的访问。
哈珀能否实现这样的目标取决于中国方面。加方指责中国从事网络攻击活动，并认为中方的投资方式让人不受欢迎，这令中方感到不满。
对于哈珀而言，此行利害关系重大。哈珀上次访问中国是在2012年2月，那是一次成功的访问，当时加方承诺会尽全力满足中国对石油的需求。
“中国对加拿大而言代表着巨大的机遇，”哈珀上周称。他还表示希望帮助本国商界“真正抓住中国庞大、多样且活力十足的经济提供的机会”。
哈珀此行的敏感性从谨慎的访问行程安排可见一斑。
哈珀此次访华之行为期5天，先是在杭州进行为期两天的商务访问，然后将前往北京。这与进行国事访问通常会受到隆重欢迎的情况大相径庭。
布鲁克大学教授、加拿大前外交官Charles Burton称，此行对哈珀而言可能是“弊大于利”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申