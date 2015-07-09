温哥华房价飞涨 当地居民归咎中国等外国买家

路透温哥华7月9日 （记者 Julie Gordon） - 多年来看着温哥华房价攀升，Eveline Xia痛苦地认识到：尽管自己拥有硕士学位，还有良好的职业前景，却可能永远无法在这座自己从小长大的城市买房。

这看似不应如此，29岁的Xia于是拿起一支记号笔，将自己的各种证书名称亲手写在一张纸上，拍了一张自拍照，并上传到了Twitter，标签是#我没一百万（DontHave1million）。

这条推文转疯了，温哥华的许多其他年轻人迅速开始在Twitter上“声讨”当地火爆的楼市，以及他们认为的推升温哥华楼市的狂热外国投资。

“勤奋工作的普通加拿大居民正被迫与全球的富人争夺住房，”小时候从中国移民到加拿大的Xia说道。“这里的人开始愤怒了。”

这种愤怒令温哥华滋生了一种即将爆发的仇外情绪。温哥华是一个多种文化交融的海滨城市，素以包容性闻名。由于几乎没有有关外国买家的官方数据，许多被挤出住房市场的当地人只能相信最坏的情形。

在反华情绪失控前，这种情势让Xia等居民向政府施压以追踪国际买家、审查国际买家的资金并对地产投机课税。

去年夏天，西温哥华富人居住的郊区中，地产指示牌上的中文标识被一个小规模反移民团体用贴纸盖住，贴纸上写着“请尊重加拿大的官方语言”。

此外，警方正在调查温哥华岛发生的事件：温哥华岛上的富人区出现了反华宣传单，中国地产中介的招牌被涂写上带有种族歧视意味的恶言恶语和信息，譬如“回家去”和“不欢迎你们”。

最近的一项民意调查发现，有三分之二的温哥华市内居民认为“外国人投资”是高房价的主要原因，其中70%称政府应努力改善住房可购性。

**飞涨的房价**

据路透整理的大温哥华房产局（the Real Estate Board of Greater Vancouver）提供的数据，过去五年中，温哥华住宅售价中值跃升了57%至110万加元。独栋房屋的价格飙涨至210万加元，涨幅82%。据加拿大统计局，中等家庭收入同期估计仅上涨了13%。

但由于政府没有住宅买家的国籍记录，推动房价上涨的资金来自于中国的说法在很大程度上是道听途说。

主要在温哥华西区从事售房的五位地产中介接受采访时称，他们估计客户中有50%到80%与中国大陆有财务联系。

路透对温哥华西区去年售价逾200万加元的独栋房屋的50份地契的调查发现，近半买主拥有中国大陆典型的姓氏，不同于早先来自台湾和香港的移民。

但没有办法确定这些买家的国籍或者居民身份。而且许多刚从中国大陆来的富人确实也是加拿大的永久居民。

Eveline Xia等活跃人士正在向政府施压，让政府至少要开始追踪外国买家，并公开外国买家的信息。

“政府不解决这个问题的话，私下里和聚会上的愤怒和怨恨会越积越多，”Xia说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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