加拿大总理拟下月访华

加拿大总理哈珀计划下月访问中国，鉴於美国决定推迟批准建设从艾伯塔省到德克萨斯州的一条重要输油管道，加拿大政府有意为该国的油砂原油打开新市场。在哈珀与中国驻加拿大大使会晤後，加拿大总理办公室周三发表声明称，哈珀将在2月的第二周访华，旨在加深与中国的经济联系。路透