埃博拉疫情死亡人数升至887人

塞拉利昂和利比里亚周一部署数百兵力，对出现埃博拉疫情的地区进行隔离。埃博拉疫情目前已经造成887人死亡，尼日利亚新增三例病例。WHO报告称，随着疫情的扩散，在截至8月1日的两天，埃博拉疫情造成的死亡人数新增61人。埃博拉疫情今年2月在几内亚的森林爆发，随后向邻国利比里亚和塞拉利昂扩散。路透