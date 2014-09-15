加拿大批准中加投资保护协定，或有助缓解两国关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华9月12日 - “中加投资保护协定”签署两年后，加拿大方面终于完成该协定的批准程序，可能有助于缓解两国紧张关系，并为加拿大总理哈珀访华计划扫清障碍。

加拿大国际贸易部长法斯特（Ed Fast）周五宣布该协定获批准，称该协定将于今年10月1日起生效。

加拿大公民凯文·高（Kevin Garratt）夫妇上月在中国被拘押，因其涉嫌窃取国家机密、危及国家安全，二人对此矢口否认。

而此前不到一周，加拿大指控中国黑客侵入加拿大一重要计算机网络，中方对此予以否认。

哈珀将出席11月10日和11日在北京举行的亚太经合组织峰会。中加双方本已草拟哈珀在峰会前后对中国城市进行为期三天访问的计划，但两国近期紧张关系令外界对哈珀是否会推进访华事宜存疑。

布鲁克大学（Brock University）教授伯顿（Charles Burton）说：“我们已经表示诚意，批准了（中加投资保护协定），当然希望中方能够响应我方对凯文·高夫妇被拘押一事的关切，这样总理哈珀就可能对中国进行三天的访问。”

“总理本人看来对此事深表关切，他认为此事必须解决，否则他不大可能与中方领导层相处。”

加拿大政府和中国使馆官员暂时未评论该协定获批是否会推动凯文·高夫妇获释以及哈珀访华。（完）