版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 13:07 BJT

加拿大前内阁官员称拒绝中国投资并非明智之举

加拿大前内阁官员普伦蒂斯（Jim Prentice）称，加拿大不应拒绝中国对其石油行业进行投资，因中国投资或有助加拿大拓宽原油市场。普伦蒂斯称，加拿大应对企业持开放态度，要意识到会有大量海外投资来自民主及非民主国家的主权财富基金和国有企业。图为普伦蒂斯。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐