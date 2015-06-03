《特写》移民律师称在中国贪腐案件上加拿大政府做法幼稚

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Rod Nickel

路透马尼托巴省温尼伯6月2日 - 加拿大移民律师大卫·马塔斯（David Matas）在接受采访时称，对于中国要求遣返涉腐案件侨民的问题，加拿大的回应是幼稚的，而双边经济关系可能让加拿大疏于对中方动机的质疑。

中国“天网”行动追缉的100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人中，据信约有四分之一在加拿大。

上周，《中国日报》援引加拿大驻中国大使赵朴（Guy Saint-Jacques）报导称，渥太华方面正就此事与北京当局紧密协作，并将敲定一项有关与中方分享由外逃中国人转移至加拿大资产的协议。

71岁的律师马塔斯称，中方提供的很多通缉案件含有政治意图。他是三名遭腐败指控中国外逃人员的代理律师，这三人可能会被驱逐出境。

“加拿大政府对于中国政府的做法表现得幼稚，对这些含有政治意图的反腐活动信以为真，”马塔斯说道。“对于中国在发生的事情，这是非常肤浅和不成熟的做法。”

他表示，加拿大欲与中国加强经济合作关系，也可能让加拿大官员们对于北京的动机“不太好奇”。

但阿尔伯塔大学中国学院院长侯秉东（Gordon Houlden）称，赵朴并不幼稚。

“如果你没办法让犯罪的人离开，你就可能变得容易上当受骗，任何设法踏上加拿大土地的人可能永远留在这儿，而且可能是带着他们的非法所得，”侯秉东说道。

“我们必须保持警惕，确保证据真实可靠，但对他们所有人都放行，对我来说，这是在滥用我们国家的热情好客。”

加拿大公民及移民部发言人Remi Lariviere表示，已穷尽所有法律途径的人必须离开加拿大。

“加拿大人热情好客，但绝不容许罪犯和诈骗犯滥用我们的好客热情，”拉维说道。

周一在例行记者会上，中国外交部发言人华春莹称，“腐败和犯罪是人类社会的毒瘤”。

“世界上没有任何一个国家愿意成为腐败分子的避罪天堂。中国和许多国家在这方面有高度共识，在打击跨国犯罪方面也进行了良好的合作与沟通。”

但是马塔斯称，他经手的众多中国腐败案件显示，这些案件的政治因素多于不当行为。（完）