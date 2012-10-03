加拿大反对党议员称批准中海油收购Nexen是叛国行为

加拿大新民党议员马丁2月29日在加拿大议会接受质询的资料图片。 REUTERS/Chris Wattie

路透渥太华10月2日电---加拿大反对党议员马丁(Pat Martin)周二表示,保守党政府如果批准中海油(0883.HK)以151亿美元收购加拿大油企NexenNXY.TO,等於犯下叛国罪.

马丁是在他所在的左倾新民主党提议举行的下议院辩论中作出上述表示的.新民主党要求政府先举行公开磋商,而後再决定是否批准并购.

马丁称,中国已经冲击到他所在选举地区服装行业的就业,"现在我们居然还要让中国进来买我们的自然资源吗?"他质问道.

"任何一位考虑批准这项交易的人,我要以经济叛国罪名控告他们,"这位特立独行的议员说道.

马丁的立场并不代表新民主党的官方政策,不过该党领袖Thomas Mulcair曾对Nexen收购案表示"严正关切".

新民主党周二就该收购交易组织了全天辩论,该党的能源业评论人士Peter Julian敦促加国政府不要批准收购.

"在政府盖章批准前,要先问问公众的意见,"Julian在下议院表示.

鉴於保守党在议会的多数地位,反对党要求的公开讨论基本难以实现.但这场争议将Nexen一案推至风口浪尖,引发了关於如何对待中国国有企业收购的诸多尖锐提问.

加拿大总理哈珀已表示,政府会考虑公众的意见.

"我们看到,公众对这笔交易的看法正在具体化,担忧越来越多."新民主党的Julian表示.

Julian称,就连他所在的对石油业消息不太关心的温哥华地区,Nexen收购案也成了选民最在意的问题.近期民调显示,69%的加拿大人反对这笔交易.

新民主党还希望,加拿大能就外资参股本国能源行业这一更大问题举行公开听证,尤其是外国国有企业的收购.

根据加拿大法律,外资投资案只要规模超过3.3亿加元(3.37亿美元),加国工业部长就必须进行审查,以判定交易对加拿大是否具有净效益.

新民主党还想澄清"净效益"的概念,有批评人士指出这个说法表义不清.????????????

加拿大国库委员会主席、前工业部长Tony Clement表示,咨询公众意见将违反法律的保密规定.

根据Clement办公室提供的副本,"他们基本上是在呼吁加拿大政府违反法律,"克莱门特说."加拿大投资法明确规定,如果你以任何方式背离司法程序,将要承担法律後果."

但新民主党领袖Mulcair称这一主张"非常荒谬",并引用其中一项法条称工业部长"可以咨询来自产业界和劳工群体、省级政府及地方当局的代表,以及其他利益攸关人士,并组织他们开会."

该法的另一章节并规定,只要信息是外国投资者同意披露的,任何可公开获得的信息免受该法律保密条款的制约.

Nexen拥有加拿大北部艾伯塔省(Alberta)油砂的大量权益,此乃世界最大的原油储藏地之一.该如何应对中国国有企业将足迹跨入该区域的争辩,凸显了国家安全和掌控战略资源等疑虑与资本需求之间的对立.

新民主党显然对该交易表示怀疑.

"谁提名了中海油的董事长?...是中国中央政治局.这经过(中国共产党)中央委员会的确认.我认为这表明中海油是一家彻头彻尾的国有企业,而非一家独立的公司,"Julian说.

几位发言者提到了加拿大安全情报局(CSIS)的一份报告,其中谈到一些中国国有企业力图获得加拿大战略行业控制权的计划可能威胁到国家安全.

哈珀已承诺,将澄清政府在外资进入石油产业问题上的立场,特别是针对那些有外国政府背景的投资者.

"政府将围绕这些问题发表政策声明,以进一步澄清."加拿大自然资源部长Joe Oliver表示,"估计声明将在Nexen投资决定出炉前後发表."

保守党议员基本上保持沉默,只是说工业部长Christian Paradis的行动会考虑到加拿大的最大利益.

政府内阁中自由企业制度的最大拥护者--负责小企业和旅游事务的国务部长Maxime Bernier则表示,"我们是一个对投资开放的政府."

他并未表态是否支持中海油的收购计划,但问到,"当公司股东近乎一边倒地赞成出售他们的股份时,为什麽政府要插手投资者的私人决定?这是我们必须牢记在心的大原则."(完)