加拿大将继续对中国热轧碳钢板征收反倾销关税

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透渥太华1月8日 - 加拿大政府周二表示,将维持对进口自中国的热轧碳钢板征收反倾销关税,因为廉价进口品或将损及加拿大企业.
加拿大国际贸易法庭(Canadian International Trade Tribunal,CITT)最初在1997年决定开征此项关税,并在2003年和2008年两度延长.CITT表示,其是在经过评估后作出的决定.
"法庭认为,中国热轧碳钢板倾销可能导致损害.加拿大边境服务局因此将继续对这些产品征收反倾销关税,"CITT在声明中称.
CITT定于1月23日公布作出上述决定的理由.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。