加拿大将继续对中国热轧碳钢板征收反倾销关税

路透渥太华1月8日 - 加拿大政府周二表示,将维持对进口自中国的热轧碳钢板征收反倾销关税,因为廉价进口品或将损及加拿大企业.

加拿大国际贸易法庭(Canadian International Trade Tribunal,CITT)最初在1997年决定开征此项关税,并在2003年和2008年两度延长.CITT表示,其是在经过评估后作出的决定.

"法庭认为,中国热轧碳钢板倾销可能导致损害.加拿大边境服务局因此将继续对这些产品征收反倾销关税,"CITT在声明中称.

CITT定于1月23日公布作出上述决定的理由.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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