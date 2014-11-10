加拿大总理哈珀同李克强会面时提及加公民被拘押事项

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京11月8日（记者 Andrea Hopkins/Megha Rajagopalan） - 加拿大与中国签署了总值超过25亿加元的商贸协议，但加拿大夫妇凯文·高（Kevin Garratt）和Julia Garratt被中国当局拘押引发的紧张局面仍未缓和。
加拿大总理哈珀称，中加商界高管签署了20多项商贸协议，这些协议预计能在航空、基础设施、矿业、能源、农业食品等不同行业创造逾2,000个就业岗位。
哈珀还提及了凯文·高夫妇一事。凯文·高夫妇因涉嫌窃取军事和情报信息、危及国家安全而被中国当局拘押。
中国国务院总理李克强在与哈珀会谈后的记者会上表示，中国尊重人权。
李克强还表示，中国是治国国家，有关部门将依法处理这起案件，涉案人员的的合法权益和利益将得到保护。
哈珀在记者会上没有提及凯文·高夫妇一事。但一位发言人稍后称，哈珀同李克强会面时提及了此事。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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