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时事要闻 | 2014年 11月 10日 星期一 15:07 BJT

加拿大总理哈珀同李克强会面时提及加公民被拘押事项

路透北京11月8日（记者 Andrea Hopkins/Megha Rajagopalan） - 加拿大与中国签署了总值超过25亿加元的商贸协议，但加拿大夫妇凯文·高（Kevin Garratt）和Julia Garratt被中国当局拘押引发的紧张局面仍未缓和。

加拿大总理哈珀称，中加商界高管签署了20多项商贸协议，这些协议预计能在航空、基础设施、矿业、能源、农业食品等不同行业创造逾2,000个就业岗位。

哈珀还提及了凯文·高夫妇一事。凯文·高夫妇因涉嫌窃取军事和情报信息、危及国家安全而被中国当局拘押。

中国国务院总理李克强在与哈珀会谈后的记者会上表示，中国尊重人权。

李克强还表示，中国是治国国家，有关部门将依法处理这起案件，涉案人员的的合法权益和利益将得到保护。

哈珀在记者会上没有提及凯文·高夫妇一事。但一位发言人稍后称，哈珀同李克强会面时提及了此事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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