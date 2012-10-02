加官员称尚不确定政府是否推动中加自贸协议

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透渥太华10月1日电---加拿大贸易部长法斯特（Ed Fast）周一称，现在谈加拿大政府是否将推动与中国达成自由贸易协议，还为时太早。
他在记者会上表示：“目前就揣测加拿大是否将推进与中国任何类型的贸易谈判，为时尚早。”
“我现在唯一能说的是，我们致力於加强与中国的贸易和投资关系。”
加拿大外交部长贝尔德（John Baird）上周称，加拿大应该专注于完成已在进行的贸易协议，这令外界揣测与中国的贸易谈判已被搁置。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。