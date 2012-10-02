加官员称尚不确定政府是否推动中加自贸协议

路透渥太华10月1日电---加拿大贸易部长法斯特（Ed Fast）周一称，现在谈加拿大政府是否将推动与中国达成自由贸易协议，还为时太早。

他在记者会上表示：“目前就揣测加拿大是否将推进与中国任何类型的贸易谈判，为时尚早。”

“我现在唯一能说的是，我们致力於加强与中国的贸易和投资关系。”

加拿大外交部长贝尔德（John Baird）上周称，加拿大应该专注于完成已在进行的贸易协议，这令外界揣测与中国的贸易谈判已被搁置。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍

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