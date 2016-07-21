加拿大加强与中国贸易关系的努力遭遇问题-消息人士

路透渥太华7月20日 - 几位熟悉情况的消息人士透露，加拿大推动与中国建立更紧密贸易联系的势头放缓。中国要求加拿大扩大经济开放程度，而加拿大则关心中国的人权记录。

去年赢得选举的加拿大总理特鲁多受到了中国领导人的热烈欢迎，他也可能缩短对中国的访问日程。他原计划在9月的20国集团(G20)峰会之前对中国进行为期一周的访问。与当初的预期相比，他的行程可能较短、更具象征性并且不那么偏重贸易。

现年44岁的特鲁多去年11月上任时，承诺将集中精力扩大与中国和印度的贸易，试图帮助刺激低迷的出口部门。但消息人士说，渥太华没有充分意识到和一个越来越自信的中国打交道是多么具有挑战性。

“不会很快取得实质性进展，”一位熟悉此事的人士说。“这是一个将花费十年时间的过程。”

特鲁多在北京很受欢迎，他的父亲在1970年作为加拿大总理与中国建立了外交关系。

中国一直在努力拉拢特鲁多，他是1月在渥太华举办的一个中国招待会的贵宾，其中展出了他父亲在中国首都的珍贵照片。

但尽管有这些友好的表示，但加拿大官员抵制中国与其签署自由贸易协议的努力。此前中国与澳洲签订了自由贸易协定。

上个月，特鲁多向温哥华太阳报表示，对自由贸易协议不应操之过急，并提到了人权问题。

政界消息人士称，另一个妨碍双方建立更紧密关系的主要原因是，加拿大政府内部对于开放多少加拿大市场缺乏共识。

中国驻渥太华大使馆表示，他们无法及时回应置评请求。加拿大国际贸易部长弗理兰的办公室称，加拿大和中国“把其视为一种长期关系”。(完)