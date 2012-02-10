加拿大和中国达成铀贸易协议

路透北京2月9日电---加拿大与中国达成有关铀销售协议，为加拿大卡梅克（Cameco）(CCO.TO)等铀生产商向中国销售核燃料提供了有利条件。

加拿大总理哈珀正在中国访问，双方周四公布了这项贸易协议，允许卡梅克从加拿大的项目向中国出口铀。双方未提供协议细节。

哈珀办公室发表的声明称，“这项协议将有助於加拿大铀矿企业大幅增加对中国的铀出口，中国是全球铀产品需求增长最快的市场。”

中国当前有13座处於运行状态的核反应堆，核电总发电量达到1,100万千瓦。中国当前在建核反应堆27座，计划到2020年将核电能力提高到8,000万千瓦。

2010年，卡梅克与中方签订两项协议，在15年内向中国出口逾5,000万磅铀。该公司在加拿大、美国、哈萨克斯坦和澳大利亚都有重要铀项目。

“在这项协议签署前，我们还不能向中国出口加拿大出产的铀，因此该协议开启了我们向中国出口铀的大门，”卡梅克首席执行官Tim Gitzel表示。他本周随同加拿大总理哈珀访华。

根据上述声明，加拿大和中国正在共同商定协议最终内容，预计将在未来几个月内完成。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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