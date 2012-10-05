加总理承认中海油收购Nexen案引发政策难题

2012年10月1日，加拿大总理哈珀在其办公室接受媒体拍照。 REUTERS/Chris Wattie

路透渥太华10月4日电---加拿大周四承认,中国企业收购加拿大油企Nexen Inc NXY.TO的确引发了政策难题,但是政府并没有显示出将向反对者低头而否决此案的迹象.

在主要反对党要求政府否决中海油(0883.HK)的151亿美元收购案之後的数小时,加拿大总理哈珀表示,政府在决定本项交易是否合乎加国利益时,会进行全面的考量.与Nexen的交易是迄今为止中国公司发起的最大海外收购案.

"这项特别的收购案引发了一连串的政策难题,以及复杂且需要远见的议题.这些问题都会纳入考量,"哈珀说.

基金经理人和市场分析人士说,预计加拿大最终仍将批准此案,不过会先附带一系列条件.

这些条件可能包括寻求就业及投资保证,要求中海油承诺遵守加拿大法律及惯例,并要求在董事会中有一定数目的加拿大籍成员.

"我们的立场一直是普遍欢迎国外投资,但同时,就像你所知道的,我们通过了不少交易案,也大大地修改了一些,并且阻止了一些交易,"哈珀表示.

加拿大政府正试着在中海油收购案的担忧、和能源业极需国外投资的两难之间取得平衡.加拿大表示,单是未来10年就需要有6,300亿加元(6,430亿美元)的投资,其中多数要靠加拿大以外来投资.

保守党派上次阻挠交易案是在2010年11月否决必和必拓(BHP.AX)收购钾肥生产商Potash Corp (POT.TO),当时震惊金融市场.

基金经理和套利人士表示,当时Potash收购案遭到萨斯喀彻温省和联邦保守派人士的强烈反对而无疾而终,这样的记忆意味着对Nexen收购案仍存疑.

Nexen股东已压倒性地投票赞成收购,亚伯达省政府也乐见其成.

哈珀表示,政府将考虑舆论再做决定.民调显示多数加拿大人都反对中国收购Nexen.

被问及美国正施压加拿大取消这项交易的臆测时,哈珀答道,"无论美国政府怎麽做,加拿大政府都将自己做出决定.在这些事情上,我们显然不需听从他们的判断."

中海油9月5日表示,已正式申请美国政府对其收购加拿大Nexen的交易进行国家安全审查.Nexen大约有10%的资产位於美国境内.

美国少数议员曾要求财长盖特纳审视该案,其中一人呼吁华府阻挡这桩收购,以设法取得中国政府在贸易和投资上让步.若Nexen真由中海油收购,美国有权要求Nexen分拆其美国资产,或设下其他条件.

加拿大主要反对党--中间偏左的新民主党(NDP)要求哈珀挡下该案,称若是批准这桩收购,可能引发一波外资并购潮.

新民主党没有防堵这桩收购案的实力,但该党的评论反映事件的政治敏感性.(完)

--编译 李婷仪/戴素萍/张若琪;审校 丁琦/张明钧

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