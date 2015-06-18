加拿大政府机构网站遭网络攻击瘫痪

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华6月17日 - 加拿大政府称，该国一些政府机构的网站及服务器遭到网络攻击瘫痪。黑客组织Anonymous声称为此事负责，目的是就加拿大议会通过的新反恐法案进行报复。

受影响的网站包括加拿大政府服务网站canada.ca、加拿大安全情报局（CSIS）网站等。

负责国库委员会的内阁部长Tony Clement在他的Twitter帐号上证实政府网站遭到了网络攻击。加拿大政府称，这次网络攻击还影响到电子邮件、互联网接入及信息技术资产，但这些服务正在恢复。

黑客组织Anonymous在YouTube的一段视频中称，加拿大参议院近期通过的反恐法案侵犯人权，目标对准的是与政府存在分歧的人士。

加拿大公共安全部部长Steven Blaney谴责了这起网络攻击行为。他对记者称，对于加拿大民众而言，还有许多其他民主方式来表达他们的观点。政府方面正在采取措施加强网络安全。(完)