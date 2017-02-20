焦点：加元近期走强 但恐尚未完全反映美国边境税调整的威胁

2015年1月在多伦多拍摄的一枚加元硬币。 REUTERS/Mark Blinch

路透多伦多2月17日 - 外汇策略师和基金经理表示，由于加拿大严重倚赖对美国的出口，因此美国提议的边境税调整威胁可能损及加元，然而近期加元却走强，使此预期落空。

分析师表示，如果特朗普政府实施边境税，作为其致力于打击贸易伙伴国不公平竞争的一部分，那么加元将会是最大的输家之一。

他们预期此举将降低加拿大出口的竞争力，并让其石油等主要大宗商品的价格因美元走强而承受压力。加拿大对美出口占其总出口的75%。

受此影响，加元可能会大幅下挫。自2014年夏季油价见顶以来，加元兑美元已贬值近20%。

“我认为，市场尚未充分反映出可能出现的边境税调整的影响，”宏利资产管理资深主管和投资组合经理Hosen Marjaee表示。

加元兑美元自特朗普在11月8日胜选以来已升值1.5%，为10国集团(G10)货币中表现最佳者。

美银美林外汇分析师Ian Gordon称，如果征收边境税，那么加元汇率要下降10%，才能抵消其对加拿大出口竞争力的负面冲击。

“从华盛顿的谈话来看，美国总统及其多位顾问谈到(边境税)这个想法的次数，比一个月前更多，”Gordon称。

特朗普上月对华尔街日报称，有关边境税调整的规定“过于复杂”。他曾誓言要重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。

市场一直“对特朗普当选只看好的方面...忽略了与贸易更密切相关的负面因素，”Desjardins的资深经济分析师Jimmy Jean称。

特朗普周一在与加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)召开的联合记者会上称，他只想微调与加拿大的贸易协定。这提振了加元。

但征收边境税将“重挫加拿大出口”，加拿大C.D. Howe Institute周二在一份研究报告中指出。该机构估计加拿大实质国内生产总值(GDP)将可能减少近1%。

边境税是由共和党控制的众议院提议的重大变革之一。边境税实施后，美国的企业将无法通过削减进口成本来降低税负。美国众议院提议进行的改革还包括，将公司税率从35%下调至20%。

“边境税是对下调税率的弥补，共和党人不会希望赤字暴增，”Desjardins的Jean表示。

该举措仍面临那些依赖进口的美国企业的反对，而且不是所有投资者都认为市场错估了加元的风险。

“我们还不是加元的疯狂大空头，”加拿大投资组合管理公司Pacific Investment Management的主管Ed Devlin表示，“如果边境税实施，那么我们就会是了。”

除了边境税，加元面临的威胁还包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息速度快于市场预期，后者会使美元汇率进一步提高。美联储决策者目前预计今年升息三次。

相反，分析师称加拿大经济在经历过2014-2016年油价下跌冲击后，经济增长动能增强，该国央行料维持利率不变；而如果美国实施边境税，加拿大央行还可能降息。(完)