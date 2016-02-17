加拿大财政：政府可能无法如期实现预算平衡目标--财长摩尔诺

路透渥太华2月16日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周二实际上承认政府可能无法在承诺的时间内实现预算平衡，并称需要花费很长的时间才能实现预算盈余。

加拿大自由党去年10月胜选上台，当时其承诺为了帮助基础设施支出融资，将连续三年每年背负不超过100亿加元(72亿美元)的预算赤字，并在2019/20年度实现预算平衡。

摩尔诺向记者称，政府计划“维持长期实现预算平衡的目标。我们承认这具有挑战”。他表示，大宗商品价格疲弱意味着经济前景逊于预期。