加拿大财政：政府可能无法如期实现预算平衡目标--财长摩尔诺

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透渥太华2月16日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周二实际上承认政府可能无法在承诺的时间内实现预算平衡，并称需要花费很长的时间才能实现预算盈余。
加拿大自由党去年10月胜选上台，当时其承诺为了帮助基础设施支出融资，将连续三年每年背负不超过100亿加元(72亿美元)的预算赤字，并在2019/20年度实现预算平衡。
摩尔诺向记者称，政府计划“维持长期实现预算平衡的目标。我们承认这具有挑战”。他表示，大宗商品价格疲弱意味着经济前景逊于预期。
摩尔诺还称，在经济艰难时期，坚持投资基础设施的计划更显重要。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。