分析：投机客看衰加拿大 加元料将续贬

路透多伦多5月10日 - 加元未来几周可能续贬，因投机客已转而看衰加拿大，且加元正逼近部份投资人所瞄准的1.40水位。

加元今年在10国集团(G10)货币当中表现敬陪末座。在美国原油跌至五个月低点的掼压下，加元/美元上周末段一度触及14个月低位，逼近1.38加元或0.7250美元。

美加两国央行货币政策上的分歧，亦增添加元所面临的压力。投机客已将加元净空仓水位增持至2016年2月以来最高。

“我们在过去一两周见到大举作空的效应显现出来，”Viewpoint Investment Partners首席市场策略师Scott Smith表示。

油价低迷已经促使国际能源公司今年决定放弃价值约225亿美元的加拿大油砂资产，同时美国提议的边境调节税也可能威胁到加国出口商。

对加拿大而言，近期的不利因素还包括美国对该国软木课征关税，北美自由贸易协定(NAFTA)前景更加不确定，以及投资者担忧非银行贷款机构Home Capital Group(HCG.TO)遭遇的困境将对该国房地产市场造成何种影响。

在被称为“The Great White Short”的交易中，投资者卖出加拿大资产，因预期如果楼市泡沫破裂，该国经济将受挫。

“技术面看，加元陷入困境，”ForexLive的外汇分析师Adam Button表示，“我甚至认为，不需要油价进一步下跌，美元/加元就能在未来一个月触及1.40加元。”

本月稍早的路透调查显示，分析师预期未来数月加元将会收复一些失地，在1.35加元附近交投。但是，汇率预测经常都不怎么准，而像1.40加元这样的整数关口通常会成为争夺焦点，汇价会在此出现震荡。

周三加元兑美元约报1.365加元。

分析师表示，加拿大第一季国内生产总值(GDP)环比年率料高达4%。但Button认为，稳健的数据并不能“自动转化为”对加元的支撑，除非加拿大央行采取更偏鹰派的立场。

央行淡化近期经济成长好转将会持续的可能性，加拿大两年期公债收益率已较可比美国公债低60个基点以上，差距为10年来最大。

不过，市场上加元波动性的对冲定价越来越便宜，为那些必须对冲汇率风险敞口的投资者带来希望。

“若汇率接近1.40加元，‘波动性’将上升，”Velocity Trade交易部门主管Patric Booth说。他推荐买入加元看跌期权，加元贬值时该期权价值上升。(完)