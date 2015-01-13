加拿大经济：油价下挫严重影响能源企业前景--央行调查

路透渥太华1月12日 - 加拿大央行周一公布的调查显示，油价暴跌已经严重影响到该国与能源相关的企业前景，即便今年整体企业信心仍保持正面，销售增长将略为加快。

加拿大央行的季度企业前景调查显示，预期美国经济复苏将带来正面影响的企业更为乐观。

总体看，机械和设备行业的就业和投资前景不被看好，但制造业的雇请意愿和投资计划要比其他行业的企业更为强劲。

调查显示，与上次调查相比，整体投资意愿有大幅下降，主要因油价下跌打压了加拿大西部企业的预期。

此次调查称，“油价跌势导致许多企业对自身业务的前景更为不确定，这对他们未来的投资计划有影响。”

油价下跌还令通胀预期承压，大部分企业预计未来两年内的消费者物价指数(CPI)涨幅将在央行目标区间1-3%的低档附近。