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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 09:02 BJT

加拿大经济：油价下滑拖累企业前景--央行调查

路透渥太华4月6日 - 加拿大央行周一公布的调查显示，油价下滑拖累加拿大企业整体销售前景，并影响企业投资和聘雇意愿，不过很多受访者预计将从美国经济走强中获益。

央行的季度企业展望调查显示，企业对销售成长的预期连续第二个季度下滑，预计未来12个月销售增速与过去一年几乎相同。

央行调查显示，油价下滑明显拖累能源企业的近期前景，亦对其他行业产生一些影响。石油是加拿大的主要出口商品。

但美国经济复苏提振加拿大企业前景，大多数加拿大企业预计美国经济增长将提振销售。

受访企业称，对机械和设备的投资将和过去一年差不多，商品部门和受到油价下滑负面影响的企业投资意愿疲弱。

虽然整体上企业仍愿意增雇员工，但聘雇意愿降至2009年最低，与能源行业相关的企业还计划裁员。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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