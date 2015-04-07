加拿大经济：油价下滑拖累企业前景--央行调查

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透渥太华4月6日 - 加拿大央行周一公布的调查显示，油价下滑拖累加拿大企业整体销售前景，并影响企业投资和聘雇意愿，不过很多受访者预计将从美国经济走强中获益。
央行的季度企业展望调查显示，企业对销售成长的预期连续第二个季度下滑，预计未来12个月销售增速与过去一年几乎相同。
央行调查显示，油价下滑明显拖累能源企业的近期前景，亦对其他行业产生一些影响。石油是加拿大的主要出口商品。
但美国经济复苏提振加拿大企业前景，大多数加拿大企业预计美国经济增长将提振销售。
受访企业称，对机械和设备的投资将和过去一年差不多，商品部门和受到油价下滑负面影响的企业投资意愿疲弱。
虽然整体上企业仍愿意增雇员工，但聘雇意愿降至2009年最低，与能源行业相关的企业还计划裁员。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日