加拿大利率：低通胀有些棘手，但不会动摇加拿大央行的强硬立场

德国经济：6月IFO企业景气判断指数触及纪录高位
路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
路透渥太华6月23日 - 加拿大周五公布的通胀数据意外放缓，使得加拿大央行难以为未来一两个月加息找到理据，但分析师预计决策者将维持强硬立场，因担心利率保持在低位的时间太长。
尽管加拿大央行高级官员上周改变论调，明显表明加息临近，但5月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅降至1.3%，物价压力仍低于央行2%的通胀目标。
不过分析师预计该央行将追随美国联邦储备理事会(美联储，FED)的步伐，在通胀表明有必要收紧政策之前就加息--即便这样的做法与他们以通胀为目标的使命相悖。
“我认为对他们来说这是个难题，”加拿大皇家银行加拿大固定收益和汇率策略部主管Mark Chandler表示。
随着美联储和英国央行等国家央行都收紧政策或偏向于加息，Chandler认为，全球决策者都在对他们的担忧做出回应，他们都担心低利率或许已经导致金融不稳定。
虽然市场预期年底前会加息一次，但周五公布的疲弱通胀数据令6月升息几率从报告前的35%降至22%。加拿大央行自2015年以来维持利率在0.50%不变。
CIBC Capital Markets经济分析师Nick Exarhos预计，10月和2018年初各加息一次。
虽然核心通胀数据以及加拿大央行看重的三项通胀指标均低迷，但Exarhos称服务业通胀接近2%或2.5%，显示出加拿大制造的价格力道。
但并非所有人均预期2017年会加息。决策者暗示会收紧政策，但不愿过于冒险，等待通胀回升后才会真正采取行动。
“我们认为他们会等待，但立场偏于鹰派，”美银美林加拿大-墨西哥经济主管Carlos Capistran表示，“他们现在做双向选择，而不会损坏自己的信誉。”(完) (编译 李爽/张荻； 审校 戴素萍/许娜)
路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
路透伦敦6月26日 - 英镑周一升至一周最高水平，投资者对英国央行可能加息的预期升温、以及首相特雷莎梅或能达成协议组建政府的前景，令英镑保持高位。
* 招标品种：国开行3/5/7年期固息增发债 * 招标金额：3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿 * 招标时间：6月27日9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.98%-4.05%；3.99%-4.05%；4.17%-4.24% * 预测均值：4.01%；4.02%；4.19% 路透上海6月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五和七年期固息 债。路透调查显示，半年末前流动性持续宽裕，现券在上周调整后再度转暖，而近来一级需 求也一直不错，预计明日新债定位稍低于二级水平，三个期限品种预测均值分别为4.01%、4 .02%和4.19%。 上海一银行交易员表示，“资金比较松，现券（收益率）下了很多，情绪挺好的，明天 （新债）不会差。” 交易员透露，目前二级市场上，国开3/5/7年对应债券的收益率分别为4.065%、4.0675% 和4.25%，不过七年品种今日尚无成交。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率