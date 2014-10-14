焦点：加拿大公寓投资潮继续 但建筑质量堪忧

分析：投资者不惧油企破产 向美国页岩油行业投入大量新资金
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路透多伦多10月13日(记者 Andrea Hopkins) - 多伦多的房地产热潮还在继续，但部分房产的建筑质量堪忧。
作为加拿大最大的城市，多伦多拥有超过10万套在建公寓。过去五年，多伦多的公寓楼价格上升了25.7%，开发商和投资者寻求利用这次热潮获利。但问题在于，很多建筑的质量很糟，很多居民担心今天的“摇钱树”未来可能变成贫民窟。
多伦多新建公寓曾发生玻璃嵌板掉落问题，其中不乏香格里拉和特朗普(Trump)等高档楼盘以及数十个相对不那么有名的项目。这些新建房屋要么漏水，要么隔音效果差，很不适合加拿大的天气。
多伦多大学建筑学教授Ted Kesik表示：“很多在这波公寓潮初期修建的建筑正面临很高的维修成本，很多还打起了官司，因为建筑质量实在是太差了。”
“这些房屋的生命周期很明显。最初五年还可以，到10年时逐渐恶化……不到20年就需要进行大规模的维修。不到50年，这些建筑或许就已经成为贫民窟。”
对于建筑商和投资者而言，这些问题还很遥远。他们不愁找不到租客。多伦多的出租空置率为1.8%。根据加拿大房地产联合会(Canadian Real Estate Association)的数据，多伦多的公寓价格还在上涨，过去5年上涨了16.8%。
房产中介主要与着眼10年期限的投资者打交道。这些房产投资者在房屋尚处于设计图阶段即入手，在五年建设期中即实现了资产净值的翻番，在随后五年内享受出租收入和房价升值，然后出售并再次投资其他房产。
Sage房地产公司的Roy Bhandari表示：“一切都事关时机。我们建议多数客户在5年大限到来时出手。”该公司2013年经手的多伦多公寓成交额近5,000万加元，其客户通常来自中国、东欧或中东。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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