X
版本:
中国
资讯
中国财经
国际财经
新闻人物
财经视点
深度分析
时事要闻
专栏
中国财经专栏
国际财经专栏
大宗商品专栏
专题
独家
专题报道
路透精英汇
新闻周刊
汤森路透金融圈
汤森路透基金会
金融小百科
生活
乐享时尚
科技电子
娱乐体育
职场管理
气候环境
寰宇花絮
投资
外汇
期货
股票
债券
基金
房地产
科技
金融服务
医药健康
交通汽车
市场
中国
美国
香港
日本
欧洲
亚洲
全球指数
图片
视频
订阅
RSS
职业
邮件订阅
标题新闻：民间分析师下调今明两年加拿大经济成长预估至2.2%和2.5...
Africa
América Latina
عربي
Argentina
Brasil
Canada
中国
Deutschland
España
France
India
Italia
日本
México
РОССИЯ
United Kingdom
United States
市场报道
|
2014年 6月 17日 星期二 00:56 BJT
标题新闻：民间分析师下调今明两年加拿大经济成长预估至2.2%和2.5%，称不担心通胀风险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准:
汤森路透“信任原则
更多
市场报道
投行观点：高通目标价从75美元下调至68，评级为买入--瑞穗
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：摩根士丹利目标价从49美元上调至51，评级为买入--Instinet
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：麦当劳目标价从136美元上调至146，评级为买入--Instinet
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
热门文章
编辑推荐
焦点：英国国会同意特雷莎·梅将大选提前至6月8日进行
文章推荐
X