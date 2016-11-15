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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 02:09 BJT

标题新闻：加拿大财长称将与美国和墨西哥就贸易协议进行双边和三边谈判，此前特朗普批评NAFTA

北美自由贸易协定(NAFTA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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