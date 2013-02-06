版本:
中国
债券 | 2013年 2月 7日 星期四 03:15 BJT

标题新闻:加拿大财长费海堤称忧虑目前该国油价远低于国际油价,这影响政府收入及名义GDP增长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐