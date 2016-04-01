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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 09:40 BJT

加拿大经济：1月增长0.6%强于预期，降低年内继续降息机率

路透渥太华3月31日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，1月加拿大经济增长0.6%增幅高于预期，这降低了加拿大央行今年进一步降息的机率。

这是连续第四个月经济增长，而且增幅为2013年7月增长0.6%以来最大。路透调查访问的市场运营商此前预计，1月加拿大经济较前月增长0.3%。

“由于经济增长强于预期，消除了近期内放松政策的风险...(加拿大)央行将受到鼓舞，”加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley称。

“不过，过一段时间可能会出现一些后退。我们看到指标显示能源行业依然疲弱，”他接受电话采访时称。

受该数据提振，加元兑美元触及五个月高位1.2887加元，或0.7760美元，开盘时报1.2967加元，或0.7712美元。

加拿大央行下一次将在4月13日公布利率决定，届时还将公布最新经济预估，包括对政府3月22日预算案将在多大程度上刺激经济增长的评估。

加拿大月度GDP、及对美国出口图表：link.reuters.com/jev87s

加拿大经济图表：here

(完) (编译 许娜；审校 白云)

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