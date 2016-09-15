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债券 | 2016年 9月 15日 星期四 08:06 BJT

加拿大经济：8月房价较上年同期上涨11.4%，温哥华和多伦多房价领涨

路透渥太华9月14日 - 周三公布的房价指数显示，加拿大8月房价攀升，温哥华和多伦多房价领涨，这两个最热市场的房价在11年多一点的时间里翻了一番以上。

根据Teranet-National Bank综合房价指数，加拿大8月房价较前月上升1.5%，较上年同期增长11.4%。该指数衡量独栋房屋重复出售的价格变化。

该指数创下1999年开始编制以来第三大8月月度升幅。

调查涵盖的11个市场中，有七个市场的房价在8月上涨，其中多伦多和温哥华这两个最大市场领涨。这两个市场的房价自2010年来的热烈涨势已经引发房地产泡沫担忧。

多伦多8月房价较前月上涨2.8%，为连续第七个月上升。多伦多8月房价指数首次超过200，这意味着自2005年6月被设在100以来，该指数已经增长逾一倍。

温哥华8月房价上涨1.7%，为连续20个月未降，尽管该市对外国购房者实施15%的税率。房价指数显示，温哥华房价自2005年以来上涨了249%。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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