加拿大经济：8月房价较上年同期上涨11.4%，温哥华和多伦多房价领涨

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透渥太华9月14日 - 周三公布的房价指数显示，加拿大8月房价攀升，温哥华和多伦多房价领涨，这两个最热市场的房价在11年多一点的时间里翻了一番以上。
根据Teranet-National Bank综合房价指数，加拿大8月房价较前月上升1.5%，较上年同期增长11.4%。该指数衡量独栋房屋重复出售的价格变化。
该指数创下1999年开始编制以来第三大8月月度升幅。
调查涵盖的11个市场中，有七个市场的房价在8月上涨，其中多伦多和温哥华这两个最大市场领涨。这两个市场的房价自2010年来的热烈涨势已经引发房地产泡沫担忧。
多伦多8月房价较前月上涨2.8%，为连续第七个月上升。多伦多8月房价指数首次超过200，这意味着自2005年6月被设在100以来，该指数已经增长逾一倍。
温哥华8月房价上涨1.7%，为连续20个月未降，尽管该市对外国购房者实施15%的税率。房价指数显示，温哥华房价自2005年以来上涨了249%。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
路透伦敦1月13日 - 欧债收益率(殖利率)周五上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。