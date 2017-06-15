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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 21:26 BJT

标题新闻：加拿大5月成屋销售按月下滑6.2%，未经季调按年跌1.6%，房价指数按年升17.9%-CREA

Canadian Real Estate Association(CREA)为加拿大房地产协会

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