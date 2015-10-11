加拿大经济：9月失业率触及一年半新高，总理哈珀选战情势更形不利

失业率升至7.1%，为2014年2月来最高，预期为下降。就业参与率持稳于65.9%，劳动力人口规模小升。

“如果我必须在整份报告中选一个指标来进行总结，我可能侧重失业率，该指标一直在缓慢但稳步地上升...与经济增长低于潜能的情况一致，”BMO Capital Markets首席分析师Doug Porter表示。

2015年上半年加拿大经济温和衰退。分析师和决策者预计第三季经济恢复增长，最近出炉的数据支持了这个观点。

该就业报告也是加拿大央行10月21日利率决定之前出炉的最后一个关键数据。

加拿大央行今年已降息两次，料本月将维持利率在0.50%不变。上述就业报告并未改变这一预期。

该数据出炉后，加元兑美元立即回吐涨幅，不过受油价上涨提振，兑美元仍走坚。

加拿大数据图表如下：

就业和失业：link.reuters.com/fax39t

全职和兼职：link.reuters.com/pev29v

临时工和固定职业：link.reuters.com/xuf98v

主要经济指标一览：here

(完)