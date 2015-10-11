加拿大经济：9月失业率触及一年半新高，总理哈珀选战情势更形不利

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
失业率升至7.1%，为2014年2月来最高，预期为下降。就业参与率持稳于65.9%，劳动力人口规模小升。
“如果我必须在整份报告中选一个指标来进行总结，我可能侧重失业率，该指标一直在缓慢但稳步地上升...与经济增长低于潜能的情况一致，”BMO Capital Markets首席分析师Doug Porter表示。
2015年上半年加拿大经济温和衰退。分析师和决策者预计第三季经济恢复增长，最近出炉的数据支持了这个观点。
该就业报告也是加拿大央行10月21日利率决定之前出炉的最后一个关键数据。
加拿大央行今年已降息两次，料本月将维持利率在0.50%不变。上述就业报告并未改变这一预期。
该数据出炉后，加元兑美元立即回吐涨幅，不过受油价上涨提振，兑美元仍走坚。
加拿大数据图表如下：
就业和失业：link.reuters.com/fax39t
全职和兼职：link.reuters.com/pev29v
临时工和固定职业：link.reuters.com/xuf98v
主要经济指标一览：here
(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 戴素萍/李爽)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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