综述: 加拿大12月失业率触及四年低位,2013年加息可能性上升

加拿大央行没有正式设定就业目标水平,通胀率也一直低于2%的目标.但劳动力市场表现出来的力道暗示,加拿大经济在2013年开局情况比之前其它经济数据表现出来的要好.

"我认为央行不会急于做任何事情.但这可能意味着他们会维持适度强硬的倾向,"Porter说.

加拿大央行从2010年9月起就维持利率在1%,但过去数月以来,央行一直强调下一步将是上调利率,而不是下调.

路透调查访问的初级交易商大部分都预期央行在今年第四季将有所行动.

隔夜指数掉期显示,交易商增加了对2013年末就业报告出炉后利率将被上调的押注.隔夜指数掉期是根据市场对央行指标政策利率的预期进行的交易.