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国际财经 | 2016年 9月 27日 星期二 10:51 BJT

加拿大财长称经济增速慢于预期 政府考虑必要时可采取什么举措

路透渥太华9月26日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周一称，由于经济增长不及今年稍早公布预算时的预测，加拿大政府将考虑必要时可以再采取什么举措来提振经济。

摩尔诺对记者称，今年稍早政府公布的预算开始产生效果，不过他没有评论政府是否会加快基础设施支出的速度。

不过他称经济增长慢于预期，过去十年的低增长对加国造成实质性挑战。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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