加拿大财长称经济增速慢于预期 政府考虑必要时可采取什么举措

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透渥太华9月26日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周一称，由于经济增长不及今年稍早公布预算时的预测，加拿大政府将考虑必要时可以再采取什么举措来提振经济。
摩尔诺对记者称，今年稍早政府公布的预算开始产生效果，不过他没有评论政府是否会加快基础设施支出的速度。
不过他称经济增长慢于预期，过去十年的低增长对加国造成实质性挑战。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。