加拿大经济：美国经济强劲基本缓解欧洲疲软带来的威胁

路透多伦多10月14日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周二称，欧洲经济增长疲软以及可能出现通缩，给加拿大经济前景造成威胁，不过美国经济或将持续增长，在一定程度上可抵消了欧洲的拖累。

奥利佛与民间部门经济分析师会面后向记者作出如上表述。他称，经济分析师认为他们之前对经济增长的预测仍然适当。加拿大财政部即将发布秋季财政报告。

奥利佛还表示，他认为加拿大楼市不存在泡沫，预计市场不会有大变化，不过他也做好准备在必要时采取行动。

“市场呈现分化。多伦多、温哥华、卡尔加里房价上涨，国内其他地区则不然。我们当然在密切关注这一现象，对此也很重视，”他对记者称。

“我们针对住宅按揭市场出台了很多举措，相信这些举措已经把市场泡沫挤出。”

奥利佛称，如果需要进一步的适度调整，政府将会出手，不过他认为不会有大的变动。

“我们的长期目标之一，是降低政府对按揭市场的影响，我们也在继续向这个方向努力，”他称。