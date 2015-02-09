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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 07:50 BJT

加拿大经济：完全无需对前景感到悲观--财长奥利佛

路透渥太华2月10日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周一表示，尽管油价暴跌带来一些问题，但本国民众完全无需对经济前景感到悲观。

奥利佛称虽然原油价格下跌意味着收入减少，但加拿大今年的经济增长率料将高于七国集团(G7)的平均水准，并指出12月新增了3.54万个工作岗位。

“加拿大经济正在向前发展，好于其他大多数国家，我认为我们完全不应对本国前景感到悲观，”他向加拿大广播公司称，同时再次承诺在2015/16财年实现预算平衡。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
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