标题新闻:12月加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)大致持平在50.4,处于两年低位

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
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路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，4月12日止当周，美国基金投资者向股票基金投入14亿美元，而之前一周则撤回了119亿美元。
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