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债券 | 2016年 6月 1日 星期三 21:37 BJT

标题新闻：RBC加拿大5月制造业PMI经季节调整后降至52.1,因新订单和就业分项指标增长放缓

PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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